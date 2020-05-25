«Германия должна найти свое собственное я. Свое собственное лицо. Тем более что Франция поддерживает Германию во всем, и Германия поддерживает Францию. Давно надо было вести диалог с прибалтами и поляками по поводу того, как найти общий язык с Россией, и чего давно не происходит по разным причинам. Давно надо было вести диалог с прибалтами и поляками по поводу того, как найти общий язык с Россией», — уверен собеседник издания.
По словам Александра Рара, Польша и Прибалика ни не хотят германского или французского лидерства в вопросах безопасности в Европе, считая, что контроль над этой сферой принадлежит США.
Ангела Меркель, чтобы не ссориться с восточными европейцами, фактически пожертвовала хорошими отношениями, которые были у Германии с Россией во время правления Герхарда Шредера, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.