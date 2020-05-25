Германия как лидер Европы должна разговаривать с Польшей по вопросам безопасности, а отсутствие такого диалога является ошибкой политики канцлера Ангелы Меркель, считает немецкий политолог Александр Рар

«Германия должна найти свое собственное я. Свое собственное лицо. Тем более что Франция поддерживает Германию во всем, и Германия поддерживает Францию. Давно надо было вести диалог с прибалтами и поляками по поводу того, как найти общий язык с Россией, и чего давно не происходит по разным причинам. Давно надо было вести диалог с прибалтами и поляками по поводу того, как найти общий язык с Россией», — уверен собеседник издания.

Александр Рар: Польша и Прибалтика не дают Германии договориться с Россией © РИА Новости, Михаил Климентьев Александра Рара, Польша и Прибалика ни не хотят германского или французского лидерства в вопросах безопасности в Европе, считая, что контроль над этой сферой принадлежит США.

Ангела Меркель, чтобы не ссориться с восточными европейцами, фактически пожертвовала хорошими отношениями, которые были у Германии с Россией во время правления Герхарда Шредера, добавил политолог.

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