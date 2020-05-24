В воскресенье, 24 мая, в Киеве прошла акция противников политики нынешнего президента Украины Владимира Зеленского "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш". Об этом сообщает «Интефакс-Украина»

Организаторами и участниками акции, приуроченной к годовщине инаугурации Зеленского, стали члены националистических группировок «Национальный корпус», «Демократическая секира» и общественной организации «Дело громад».

По словам активистов, глава государства несет ответственность за «реванш пророссийских сил и капитулянтскую политику в отношении окончания войны в Донбассе».

«Год президентства Зеленского запомнился не только капитуляционной политикой, а и репрессиями против патриотов, участников Революции Достоинства и российско-украинской войны, волонтеров: Яны Дугарь, Андрея Антоненко, Маруси Зверобой, Татьяны Черновол», заявил собравшимся координатор «Движения сопротивления капитуляции» Андрей Левус.

Колонна противников Зеленского проследовала от Майдана Независимости к дому №9а на улице Грушевского в центре столицы, где находится принадлежащая президенту квартира.

Там активисты обклеили забор листовками, зажгли файеры и спели государственный гимн. Посчитав свою миссию выполненной, националисты разошлись.