Политолог Бизяев: Концептуальные проблемы Европы, США и Украины пока не решены, самое трудное - впереди
Политолог Бизяев: Концептуальные проблемы Европы, США и Украины пока не решены, самое трудное - впереди
© Facebook, Руслан Бизяев
«Мне он сейчас напоминает канатоходца, который идет по очень тонкой леске, натянутой между двумя небоскребами. Одно неаккуратное движение, и ты полетел вниз», — отметил эксперт.

Если говорить о состоявшейся на этой неделе пресс-конференции Зеленского, то, по его мнению, каждый оценивал ответы Зеленского, исходя из своих политических убеждений и предпочтений, и увидел на ней то, что хотел увидеть.

Говоря о том, каков будет второй год президентства Зеленского, Бизяев предположил, что после получения Киевом кредита от МВФ политические потрясения еще будут, но не настолько острыми на общем социально-экономическом фоне.

 

 