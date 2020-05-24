«Мне он сейчас напоминает канатоходца, который идет по очень тонкой леске, натянутой между двумя небоскребами. Одно неаккуратное движение, и ты полетел вниз», — отметил эксперт.
Если говорить о состоявшейся на этой неделе пресс-конференции Зеленского, то, по его мнению, каждый оценивал ответы Зеленского, исходя из своих политических убеждений и предпочтений, и увидел на ней то, что хотел увидеть.
Говоря о том, каков будет второй год президентства Зеленского, Бизяев предположил, что после получения Киевом кредита от МВФ политические потрясения еще будут, но не настолько острыми на общем социально-экономическом фоне.