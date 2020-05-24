Если абстрагироваться от симпатий/антипатий в отношении президента Украины Владимира Зеленского, то можно сделать вывод о том, что сейчас ему очень тяжело. Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Бизяев: Концептуальные проблемы Европы, США и Украины пока не решены, самое трудное - впереди © Facebook, Руслан Бизяев

Если говорить о состоявшейся на этой неделе пресс-конференции Зеленского, то, по его мнению, каждый оценивал ответы Зеленского, исходя из своих политических убеждений и предпочтений, и увидел на ней то, что хотел увидеть.

Говоря о том, каков будет второй год президентства Зеленского, Бизяев предположил, что после получения Киевом кредита от МВФ политические потрясения еще будут, но не настолько острыми на общем социально-экономическом фоне.