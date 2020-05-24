Если на Украине процессы смены идентичности с общерусской на русофобскую носили лавинообразный характер и вызвали достаточно мощное сопротивление, то в Белоруссии это происходит очень медленно, постепенно и почти незаметно. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: От Белоруссии, как члена Союзного государства, мы вправе ожидать большей дружелюбности © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Тем не менее, указал политолог, в республике все равно во многом копируют украинский образец, который, к примеру, выражается в том, что в Белоруссии тоже ввели празднование «Дня вышиванки».

Поэтому рано или поздно, через одно-два поколения, это приведёт к тому же результату, что и на Украине, только без гражданской войны, стрельбы, без крови и сопротивления населения, подчеркнул Безпалько.

По его мнению, белорусы в этом случае перестанут считать себя частью Русского мира, будут относиться к этой идее враждебно, у них будут совершенно другие герои, историческая память и идентичность.

Белоруссия станет русофобским государством, просто сейчас это больше просматривается как перспектива, как отложенное, не вполне ещё неизбежное, но вполне просчитываемое будущее, заключил собеседник издания.