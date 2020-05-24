«И это даже более опасно — потому что не вызывает резкого отторжения. Помните опыт с лягушкой? На Украине её бросили в кипяток, а в Белоруссии медленно варят, постепенно нагревая воду», — привел пример эксперт.
Тем не менее, указал политолог, в республике все равно во многом копируют украинский образец, который, к примеру, выражается в том, что в Белоруссии тоже ввели празднование «Дня вышиванки».
Поэтому рано или поздно, через одно-два поколения, это приведёт к тому же результату, что и на Украине, только без гражданской войны, стрельбы, без крови и сопротивления населения, подчеркнул Безпалько.
По его мнению, белорусы в этом случае перестанут считать себя частью Русского мира, будут относиться к этой идее враждебно, у них будут совершенно другие герои, историческая память и идентичность.
Белоруссия станет русофобским государством, просто сейчас это больше просматривается как перспектива, как отложенное, не вполне ещё неизбежное, но вполне просчитываемое будущее, заключил собеседник издания.