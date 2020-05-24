Глава внешнеполитического ведомства КНР заверил, что Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса.
«В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным», — цитирует информагентство министра иностранных дел Китая.
Ранее официальные лица КНР отказались предоставить сотрудникам ВОЗ документацию из двух вирусологических лабораторий в Ухане, откуда коронавирус стал распространяться по миру.
По словам китаиста Николая Вавилова, китайская сторона опасалась того, что сотрудники ВОЗ могут быть политически ангажированными и повредят своими заявлениями имиджу Китая.