Ответ на вопрос о происхождении коронавируса должен быть получен в результате международного исследования. Как передает «Мнтерфакс» об этом 24 мая заявил глава МИД Китая Ван И

Глава внешнеполитического ведомства КНР заверил, что Китай готов работать с международным научным сообществом, чтобы определить источник вируса.

«В то же время, мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, честным и конструктивным», — цитирует информагентство министра иностранных дел Китая.

«Целую нацию хотят осудить за коронавирус». Китаист Вавилов рассказал, как США готовят войну с Китаем © скриншот видео vk.com

По словам китаиста Николая Вавилова, китайская сторона опасалась того, что сотрудники ВОЗ могут быть политически ангажированными и повредят своими заявлениями имиджу Китая.