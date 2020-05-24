Огонь, который накануне вели украинские силовики по Старомихайловке, повредил трансформаторную подстанцию.
«Наши защитники, следуя приказу верховного главнокомандующего Республики, немедленно открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневую точку противника. После чего вражеский обстрел немедленно прекратился. Потери противника уточняются», — уитирует информагентство военнослужащего ДНР.
Минобороны Украины в воскресенье, 24 мая, заявило о трех обстрелах своих позиций в Донбассе. Сведений о потерях в рядах украинской армии от огня ополченцев нет.
За минувшие сутки вооруженные формирования Украины пять раз открывали огонь по прифронтовым поселкам ДНР, выпустив 36 мин калибром 82 и 120 миллиметра.