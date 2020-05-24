Огневую точку, которая вела обстрел поселка Старомихайловка на окраине Донецка, подавили ответным огнем бойцы Народной милиции ДНР. Об этом 24 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя вооруженных сил республики

Огонь, который накануне вели украинские силовики по Старомихайловке, повредил трансформаторную подстанцию. «Наши защитники, следуя приказу верховного главнокомандующего Республики, немедленно открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневую точку противника. После чего вражеский обстрел немедленно прекратился. Потери противника уточняются», — уитирует информагентство военнослужащего ДНР. Конфликт в Донбассе. Украинские силовики выпустили более 30 мин по ДНР за сутки © пресс-служба ВС Украины За минувшие сутки вооруженные формирования Украины пять раз открывали огонь по прифронтовым поселкам ДНР, выпустив 36 мин калибром 82 и 120 миллиметра.