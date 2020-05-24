Туристы, которые не смогли отдохнуть в Литве из-за карантинных ограничений, смогут получить свои деньги от туроператоров не позднее чем через 90 дней после окончания карантина. Такое решение принял Сейм Литвы, передает Sputnik Литва

Литва хочет получать помощь от ЕС на равных правах с другими странами - Науседа © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк За проголосовал 61 член Сейма, против — 11, воздержались 32 депутата. Теперь решение народных избранников должен одобрить президент. «По словам инициаторов предложения, расширенный срок оплаты несостоявшихся поездок облегчит деятельность туроператоров за счет обеспечения большего объема оборотных средств, позволяя туроператорам сохранить рабочие места и избежать банкротства или неплатежеспособности», — говорится в сообщении пресс-службы парламента. Эта процедура вступит в силу, если турист и туроператор не договорились о возмещении денег, уплаченных за несостоявшуюся организованную туристическую поездку. К воскресенью, 24 мая, в Литве выявили 1623 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 63 пациента.