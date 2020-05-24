Это самый большой показатель за минувшую неделю. Самому младшему из заболевших два года, самому старшему — 81 год. Три новых случая отметили у врачей.
Всего в столице Украины зарегистрировали 2623 случая коронавирусной инфекции.
«В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей», — сообщил Кличко.
Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Дарницком районе — 12, в Святошинском — 10 и в Деснянском районе — 9.
За сутки выздоровели семь человек. Всего болезнь побороть смогли 358 киевлян.
Как сообщалось ранее, с 23 мая в столице Украины возобновил работу общественный наземный транспорт и некоторые торговые центры, столичное метро собираются открыть с понедельника, 25 мая.