Украинские силовики выпустили 36 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Кроме того, огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия. Под обстрелом оказались окраины Горловки, поселки Крутая Балка и Коминтерново.
В Луганской народной республике (ЛНР) сутки прошли спокойно, обстрелов со стороны украинских военных не зафиксировали.
Украинские власти начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.