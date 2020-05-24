За минувшие стуки ВСУ пять раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

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