По информации агентства, данные статистики предоставили только министерства здравоохранения Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Всего в этих странах к утру 24 мая зарегистрировали 15 595 случаев COVID-19. При этом общее число выздоровевших приблизилось к девяти тысячам. Данные о летальных исходах за сутки пока не поступали, ранее сообщалось о 106 погибших в среднеазиатском регионе.
Лидирует по количеству зараженных Казахстан — свыше 8,3 тысячи случаев, в Киргизии — более 1,4 тысячи, в Узбекистане — более 3,13 тысячи, в Таджикистане — свыше — 2,73 тысячи.
В Казахстане центрами эпидемии стали мегаполисы Алма-Ата (2 тыс.164) и Нур-Султан (1 тыс. 598).
В Туркменистане по официальным данным, эпидемии коронавируса нет, однако границы страны закрыты, действует карантин.