В республиках Средней Азии за сутки выявили еще 682 случая коронавирусной инфекции, сообщает 24 мая «Интерфакс»

По информации агентства, данные статистики предоставили только министерства здравоохранения Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Всего в этих странах к утру 24 мая зарегистрировали 15 595 случаев COVID-19. При этом общее число выздоровевших приблизилось к девяти тысячам. Данные о летальных исходах за сутки пока не поступали, ранее сообщалось о 106 погибших в среднеазиатском регионе.

Коронавирус сегодня: RT показала фильм о выживших после ИВЛ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В Казахстане центрами эпидемии стали мегаполисы Алма-Ата (2 тыс.164) и Нур-Султан (1 тыс. 598).

В Туркменистане по официальным данным, эпидемии коронавируса нет, однако границы страны закрыты, действует карантин.