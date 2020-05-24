Напомним, около половины седьмого вечера уборщица обнаружила Давиденко, убитого выстрелом в голову, в туалете его офиса в Киеве.
Погибшему было 47 лет. Валерий Давиденко входил в депутатскую группу «Доверие», которая часто голосует вместе с президентской фракцией «Слуга народа». Ранее он входил в «Блок Петра Порошенко». В 2013-2014 годах Давиденко был заместителем министра аграрной политики.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).
Советник главы МВД Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook заявил, что по предварительной версии, депутат самостоятельно свел счеты с жизнью.