Президент Украины Владимир Зеленский не сможет посадить своего предшественника Петра Порошенко, поскольку он является партнером влиятельного американского финансиста Джорджа Сороса, который сегодня имеет большое влияние на политику страны. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Деркач после победы Трампа хочет сам представлять США на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Сорос во всем этом готов поучаствовать, а Петр Порошенко — партнер Сороса, и Сорос является его политической крышей. Поэтому в данный момент они являются политическими союзниками», — пояснил Царев.

Кроме того, отметил политик, Порошенко также является партнером Зеленского по реализации его политического курса, потому что по всем голосованиям партия Порошенко помогает Зеленскому.

Тем не менее, добавил собеседник издания, эта конфигурация вполне может поменяться в том случае, если президент США Дональд Трамп сумеет переизбраться на второй срок, и влияние Сороса будет ограничено.