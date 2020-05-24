Зеленский, пояснил эксперт, сейчас двигается в том фарватере, который ему указывают Сорос и его помощники: стремится получить кредиты от МВФ, принял закон о продаже сельскохозяйственных земель и запретил приватизацию «ПриватБанка», чтобы потом за меньшие деньги его приватизировать.
«Сорос во всем этом готов поучаствовать, а Петр Порошенко — партнер Сороса, и Сорос является его политической крышей. Поэтому в данный момент они являются политическими союзниками», — пояснил Царев.
Кроме того, отметил политик, Порошенко также является партнером Зеленского по реализации его политического курса, потому что по всем голосованиям партия Порошенко помогает Зеленскому.
Тем не менее, добавил собеседник издания, эта конфигурация вполне может поменяться в том случае, если президент США Дональд Трамп сумеет переизбраться на второй срок, и влияние Сороса будет ограничено.