По его словам, в нынешней белорусской элите в принципе нет людей, которые могут мыслить и действовать самостоятельно или хотя бы возражать публично президенту Александру Лукашенко.
«Лукашенко — это самодур, он возражений не терпит. И ели эти люди не могут даже дискутировать с ним на публике, то. что уж говорить о том, чтобы они могли каким-то образом противоречить его действиям. Пока выстроена политическая система, где наверху пирамиды стоит один человек, Александр Лукашенко, в Белоруссии ничего не изменится», считает Безпалько.
Он отметил, что только те, кто не возражает против генеральной линии Лукашенко, могут закрепиться во властной вертикали, все остальные просто отсеиваются.
Слишком самостоятельные белорусские политики либо не получают возможности для развития, либо таинственным образом пропадают, как председатель ЦИК Белоруссии Виктор Гончар и экс-глава МВД Белоруссии Юрий Захаренко, пояснил эксперт.
Он напомнил, что бывший мэр Молодечно Геннадий Карпенко, который набирал популярность благодаря умелому управлению городом и стремлению к созиданию, и вовсе скоропостижно скончался.