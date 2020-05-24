Никаких свободных демократических выборов в Белоруссии не будет, так как там нет никакой демократии, свободы общественных объединений и партий, сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

По его словам, в нынешней белорусской элите в принципе нет людей, которые могут мыслить и действовать самостоятельно или хотя бы возражать публично президенту Александру Лукашенко.

«Лукашенко — это самодур, он возражений не терпит. И ели эти люди не могут даже дискутировать с ним на публике, то. что уж говорить о том, чтобы они могли каким-то образом противоречить его действиям. Пока выстроена политическая система, где наверху пирамиды стоит один человек, Александр Лукашенко, в Белоруссии ничего не изменится», считает Безпалько.

Безпалько: Отношения, которые были у России с Белоруссией, будут меняться в сторону прагматизма © РИА Новости, Нина Зотина

Слишком самостоятельные белорусские политики либо не получают возможности для развития, либо таинственным образом пропадают, как председатель ЦИК Белоруссии Виктор Гончар и экс-глава МВД Белоруссии Юрий Захаренко, пояснил эксперт.

Он напомнил, что бывший мэр Молодечно Геннадий Карпенко, который набирал популярность благодаря умелому управлению городом и стремлению к созиданию, и вовсе скоропостижно скончался.