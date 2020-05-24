Жители Украины уже стали заметно беднее, дальше будет хуже, рассказал политолог Сергей Слободчук в интервью Украина.ру, отвечая на вопрос о том, какими он видит последствия пандемии коронавируса для украинцев

«В социальном плане последствия уже видны — миллионы украинцев стали беднее. Как мы уже говорили, особенно пострадали наёмные работники. Можно предвидеть, что после запуска экономики эксплуатация наёмных работников только усилится… Можно прогнозировать и ещё одно неизбежное следствие — будет скачок преступности», — сказал Слободчук.

Украина после коронавируса: бедность, роботизация и «удалёнка» © Украина.ру

Говоря о преступности, эксперт отметил, что, по его данным, есть установка в дежурных отделениях полиции не регистрировать заявления. Телесные повреждения, мелкие кражи, нападения остаются вне статистики.

Это укрепляет жителей Украины в мысли, что государства нет, потому что государственный аппарат не выполняет функцию поддержания правопорядка, констатировал политолог.