«В социальном плане последствия уже видны — миллионы украинцев стали беднее. Как мы уже говорили, особенно пострадали наёмные работники. Можно предвидеть, что после запуска экономики эксплуатация наёмных работников только усилится… Можно прогнозировать и ещё одно неизбежное следствие — будет скачок преступности», — сказал Слободчук.
По его мнению, усиление эксплуатации наемных работников будет идти в первую очередь со стороны малого и среднего бизнеса, «который сейчас так плачет о своих недополученных прибылях».
Говоря о преступности, эксперт отметил, что, по его данным, есть установка в дежурных отделениях полиции не регистрировать заявления. Телесные повреждения, мелкие кражи, нападения остаются вне статистики.
Это укрепляет жителей Украины в мысли, что государства нет, потому что государственный аппарат не выполняет функцию поддержания правопорядка, констатировал политолог.