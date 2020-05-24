В заботе о сохранении своей личной власти президент Белоруссии Александр Григорьевич сам себя загнал в ловушку, которая ставит под угрозу существование страны, рассказал политолог Сергей Иванников в интервью изданию Украина.ру

«Откровенно боясь роста российского влияния в стране, которое может угрожать его личным интересам, Лукашенко решил сделать ставку на Запад в том смысле, что именно там — в первую очередь в Польше — стали коваться новые кадры для президентской администрации», — отметил эксперт.

Политолог Иванников: Польский истеблишмент хотел бы ввести войска в Минск © nupds.ru

С каждым годом таких людей в окружении Лукашенко становилось всё больше и больше, теперь они не только в структурах центральной власти, но и на региональном уровне, в структурах местных администраций, добавил он.

По его мнению, такой выбор стал ловушкой, поскольку «как было сказано в начале тридцатых, кадры решают всё».

Лукашенко видел в пропольских элементах своего аппарата лишь противовес Москве, однако сам аппарат настроен более серьёзно и последовательно, уверен политолог.