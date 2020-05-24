«Откровенно боясь роста российского влияния в стране, которое может угрожать его личным интересам, Лукашенко решил сделать ставку на Запад в том смысле, что именно там — в первую очередь в Польше — стали коваться новые кадры для президентской администрации», — отметил эксперт.
После этого на смену сторонникам Русского мира во власть стали приходить люди, главной мечтой которых является исчезновение самого названия Белоруссия, констатировал Иванников.
С каждым годом таких людей в окружении Лукашенко становилось всё больше и больше, теперь они не только в структурах центральной власти, но и на региональном уровне, в структурах местных администраций, добавил он.
По его мнению, такой выбор стал ловушкой, поскольку «как было сказано в начале тридцатых, кадры решают всё».
Лукашенко видел в пропольских элементах своего аппарата лишь противовес Москве, однако сам аппарат настроен более серьёзно и последовательно, уверен политолог.