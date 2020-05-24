Кардинальных и революционных последствий для украинской политики в целом и для Петра Порошенко от публикации так называемых пленок Деркача не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Политолог Фесенко: За год президентства Зеленскому удалось стать настоящим политиком © glavred.info Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко и фактического куратора Украины в США — вице-президента Джо Байдена.

Порошенко фактически отчитывается на тот момент вице-президенту США Джо Байдена о своей работе и получает от него указания.

«На мой субъективный взгляд, никакой государственной измены там и близко нет (хотя эту формулировку Деркача повторили в открытом уголовном производстве). Где там государственная измена?… То, что Порошенко лебезил перед Байденом и обещал что-то сделать? Да какая это измена? Это лакейское поведение, но юридически государственной измены там нет», — считает политолог.

Владимир Фесенко полагает, что на Украине Порошенко хотят посадить за экономические преступления, коррупцию и воровство, а не за то, как он разговаривал с Байденом.

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