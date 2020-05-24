Германия сегодня – это самая мирная страна Европы, считает немецкий политолог, журналист Александр Рар

Александр Рар: Польша и Прибалтика не дают Германии договориться с Россией © РИА Новости, Михаил Климентьев

«А вот в вопросах экономики в Европе Германия хотела бы действовать свободно от Америки. Ей важны тут свои интересы и интересы Европы, а не Америки», — рассказал Александр Рар в интервью изданию Украина.ру.

Собеседник издания согласен с тем, что необходимо надо сблизить позиции Восточной Европы, где главенствует Польша, и позиции Западной Европы, где главенствует Германия. Однако основой такого сближения не милитаризация, так это обострит отношения Европы с Россией и Китаем.

Полностью интервью можно прочитать здесь.