Ее элиты выступают за европейскую интеграцию, но в то же время за ведущую роль Америки в вопросах безопасности на европейском континенте.
«А вот в вопросах экономики в Европе Германия хотела бы действовать свободно от Америки. Ей важны тут свои интересы и интересы Европы, а не Америки», — рассказал Александр Рар в интервью изданию Украина.ру.
Собеседник издания согласен с тем, что необходимо надо сблизить позиции Восточной Европы, где главенствует Польша, и позиции Западной Европы, где главенствует Германия. Однако основой такого сближения не милитаризация, так это обострит отношения Европы с Россией и Китаем.
Полностью интервью можно прочитать здесь.