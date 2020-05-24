Польша вступила в Евросоюз, потому что боялась России и посчитала, что Америка ей поможет защититься, полагает политолог.
«Поэтому НАТО для Польши важнее, чем Европейский Союз, а также для прибалтов и для Румынии. И вот эту ситуацию надо поменять. Когда эти восточноевропейские страны поймут, что НАТО фактически изжило себя, потому что времена холодной войны прошли, да и Россия не собирается нападать на Европу. Поэтому надо всем спокойно поговорить, как вместе строить Европу», — рассказал Александр Рар.
По его словам, строить Европу надо на общих ценностях и экономических интересах без американской геополитики. В связи с этим должна произойти переориентация Польши и Прибалтики с Америки на Германию и Францию.
Полностью интервью можно прочитать здесь.