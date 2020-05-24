Польша вступила в европейские структуры не для того, чтобы строить объединенную демократическую Европу и исповедовать западные либеральные ценности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Александр Рар: Польша и Прибалтика не дают Германии договориться с Россией © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Поэтому НАТО для Польши важнее, чем Европейский Союз, а также для прибалтов и для Румынии. И вот эту ситуацию надо поменять. Когда эти восточноевропейские страны поймут, что НАТО фактически изжило себя, потому что времена холодной войны прошли, да и Россия не собирается нападать на Европу. Поэтому надо всем спокойно поговорить, как вместе строить Европу», — рассказал Александр Рар.

По его словам, строить Европу надо на общих ценностях и экономических интересах без американской геополитики. В связи с этим должна произойти переориентация Польши и Прибалтики с Америки на Германию и Францию.

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