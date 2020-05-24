Будущее мироустройство будет, как минимум, трехполярным, но возможен и четвертый полюс силы, считает собеседник издания.
«Потому что есть два главных претендента на него, один из которых Евросоюз, экономический гигант по-прежнему, но политический карлик. Второй претендент — это Индия — гигантская страна по населению, но ведет себя крайне скромно как геополитический игрок и, возможно, не хочет большую роль играть», — рассказал Виталий Третьяков.
Консолидация Африки в единого игрока в ближайшие десятилетия невозможна, поэтому на мировой сцене останутся, скорее всего, три игрока — Китай, США и Россия, заключил ролитолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.