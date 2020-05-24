Мир не вернется к двуполярной системе, пока существует Россия, пусть и экономически ослабленная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, журналист, телеведущий Виталий Третьяков

Виталий Третьяков: Когда и почему распадется Евросоюз © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Потому что есть два главных претендента на него, один из которых Евросоюз, экономический гигант по-прежнему, но политический карлик. Второй претендент — это Индия — гигантская страна по населению, но ведет себя крайне скромно как геополитический игрок и, возможно, не хочет большую роль играть», — рассказал Виталий Третьяков.

Консолидация Африки в единого игрока в ближайшие десятилетия невозможна, поэтому на мировой сцене останутся, скорее всего, три игрока — Китай, США и Россия, заключил ролитолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.