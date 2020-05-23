В субботу, 23 мая, Украина эвакуировала 600 своих моряков, которые застряли из-за карантина в Карибском бассейне

Украина эвакуировала 600 своих моряков, которые из-за коронавируса и последовавшим за этим карантина, вынуждены были застрять в Карибском море.

«600 украинских моряков возвращаются домой,- написал на своей странице в ФБ министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. — Это члены экипажей круизных лайнеров компании "Royal Caribbean". 2 специальные рейсы из Барбадоса принимает сегодня аэропорт Борисполь. Работаем над скорейшим восстановлением регулярных пассажирских перевозок с другими странами. Сейчас самое сложное — договориться об условиях, на которых они будут готовы принимать иностранцев. В частности, тестирование пассажиров».

В конце апреля домой вернулись 70 моряков из Греции, которые работали на лайнере Eleftherios Venizelos. А также на родную землю прибыли еще 170 украинца с круизного лайнера Mein Schiff 3, находящегося в немецком порту Куксхафен. Украинские моряки объявили голодовку в ливийской тюрьме — СМИ © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Украинские моряки оказались разбросанными по всему миру и стали заложниками, как и пассажиры круизных лайнеров, карантинных мер.

На борту океанических круизных кораблей заболели ковидом более 3,5 тысяч человек. Это данные с 54 крупнейших суден.

А вторая по величине в США круизная компания Royal Caribbean Cruises (на которой работали эвакуированные украинские моряки) фактически обанкротилась. По последним финансовым результатам ее чистый убыток составил 1,44 млрд долларов.