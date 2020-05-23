Под Киевом 16-летний подросток застрелил бывшего бойца «Айдара» Игоря Корниенко с позывным «Корней». Об этом в субботу, 23 мая, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области

Конфликт между группой подростков и двумя взрослыми мужчинами произошел в Вышгороде примерно в 3 часа ночи.

«Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил оружие, он совершил прицельный выстрел в него. В это время один из компании стрелка со всех сил ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию», — говорится в сообщении.

Недобрый знакомый. Как в Европе воспринимают экс-командира ужасавшего мир «Айдара» © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Всех участников инцидента нашли и задержали. Ими оказались четверо несовершеннолетних, возрастом от 15 до 17 лет, а также один 19-летний парень.