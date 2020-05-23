Конфликт между группой подростков и двумя взрослыми мужчинами произошел в Вышгороде примерно в 3 часа ночи.
«Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил оружие, он совершил прицельный выстрел в него. В это время один из компании стрелка со всех сил ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию», — говорится в сообщении.
Спасти раненного Корниенко не удалось — он скончался на месте. Прибывшие правоохранители изъяли оружие МКМ-072СБ и патроны к нему.
Всех участников инцидента нашли и задержали. Ими оказались четверо несовершеннолетних, возрастом от 15 до 17 лет, а также один 19-летний парень.