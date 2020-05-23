Фильм о тех, кто выжил после искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снял телеканал RT, сообщается на сайте телеканала 23 мая

«RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта "Эпидемия" представляют фильм "Выжить после ИВЛ", который снимался в Тверской областной больнице», — сказано в публикации.

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В фильме стали люди, которые пережили ИВЛ на протяжении длительного времени рассказали, как болели коронавирусом и оказались в реанимации.

Со своей стороны, врачи поведали, как они спасают пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, хватает ли им средств индивидуальной защиты, коек и персонала и с чем связана большая очередь из скорых.

Ранее в рамках проекта «Эпидемия» на RT вышел фильм с участием главврачей пяти московских клиник, которых перепрофилировали для лечения больных с COVID-19.