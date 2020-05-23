«RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта "Эпидемия" представляют фильм "Выжить после ИВЛ", который снимался в Тверской областной больнице», — сказано в публикации.
В картине приводятся данные о том, что большая часть пациентов, которых подключают к аппаратам ИВЛ пациентов с тяжелой COVID-19, не удается спасти.
В фильме стали люди, которые пережили ИВЛ на протяжении длительного времени рассказали, как болели коронавирусом и оказались в реанимации.
Со своей стороны, врачи поведали, как они спасают пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, хватает ли им средств индивидуальной защиты, коек и персонала и с чем связана большая очередь из скорых.
Ранее в рамках проекта «Эпидемия» на RT вышел фильм с участием главврачей пяти московских клиник, которых перепрофилировали для лечения больных с COVID-19.