«Перспектив заключения нового договора на замену ДОН нет, и эти перспективы не нужны. Договор прекрасно работает и обеспечивает европейскую безопасность», — заявил Рябков в эфире российского Первого канала.
По его словам, Москва сейчас не торопясь раздумывает над тем, как ответить на выход Штатов из ДОН.
При этом Рябков отметил, что обмен США и их союзниками информацией, получаемой в рамках ДОН после демарша Вашингтона породит политические и юридические проблемы.
21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу.
Это решение главы американского государства подверглось критике со стороны представителей американской Демократической партии, а союзники США по НАТО просили Вашингтон не выходить из соглашения.