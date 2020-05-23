Нет никаких шансов заключить новое соглашение вместо Договора по открытому небу (ДОН) из которого вышли США, такое соглашение не нужно, сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

«Перспектив заключения нового договора на замену ДОН нет, и эти перспективы не нужны. Договор прекрасно работает и обеспечивает европейскую безопасность», — заявил Рябков в эфире российского Первого канала.

Борис Межуев рассказал, почему США решили выйти из договора по открытому небу © Скриншот из видео Украина.ру

При этом Рябков отметил, что обмен США и их союзниками информацией, получаемой в рамках ДОН после демарша Вашингтона породит политические и юридические проблемы.

21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу.

Это решение главы американского государства подверглось критике со стороны представителей американской Демократической партии, а союзники США по НАТО просили Вашингтон не выходить из соглашения.