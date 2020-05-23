Политическая партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступила с официальным заявлением после атаки на офис в Киеве. Сообщение было опубликовано на сайте политсилы в субботу, 23 мая

«Служба безопасности партии эффективно противодействовала нападению, однако полиция вместо бандитов задержала 11 человек, которые противостояли бандитской атаке, которые пытались помешать незаконным противоправным действиям национал-радикалов», — говорится в сообщении.

В партии отметили, что один из представителей службы безопасности был госпитализирован после удара в висок.

«Благодаря действиям полиции, заблокировавшей работу службы безопасности офиса, национал-радикалы свободно нападали на работников офиса и службу безопасности, пытались подорвать офис, применяя взрывпакеты, бросали файеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской. Атаки, который были нормой при режиме Порошенко, продолжаются и при Зеленском», — добавили в «Оппоплатформе».

«Нацкорпус» устроил акцию против «капитуляции» под стенами офиса партии Медведчука © Скриншот из видео Telegram Политика Страны

«Атака бандитствующих неонацистов на офис крупнейшей оппозиционной партии показала, что власть президента Зеленского и его «слуг» продолжает политику заигрывания с национал-радикалами и идейными наследниками фашизма. Что ультраправые уличные банды по-прежнему пользуются покровительством правоохранительной системы и живут вне рамок закона», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что представители «Нацкорпуса» устроили акцию протеста под стенами здания, где расположен офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Киеве. Националисты забросали стены красной краской и использовали пиротехнику. Участники акции заявили, что выступают против «капитуляции», которую «проводит Зеленский при пособничестве российских агентов». Националисты также потребовали от Минюста лишить «Оппоплатформу» регистрации.