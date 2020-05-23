Депутаты из фракции «Слуга народа» направили обращение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием объяснить поездку и выступление экс-премьера Арсения Яценюка в Черновицкой области. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице политсилы в субботу, 23 мая

«Как стало известно из СМИ, 21 мая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым Арсений Яценюк посещал Черновицкую область и, в частности, участвовал в пресс-брифинге», — говорится в сообщении.

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Также депутаты потребовали сообщить, кто позволил Яценюку пользоваться служебным авиатранспортом и совершалась ли какая-либо оплата его использования.