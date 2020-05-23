«Как стало известно из СМИ, 21 мая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета министров Олегом Немчиновым Арсений Яценюк посещал Черновицкую область и, в частности, участвовал в пресс-брифинге», — говорится в сообщении.
Народные депутаты требуют объяснить, на каких юридических основаниях Яценюк пользовался служебным транспортом МВД и занимает ли он какую-либо официальную должность в министерстве.
Также депутаты потребовали сообщить, кто позволил Яценюку пользоваться служебным авиатранспортом и совершалась ли какая-либо оплата его использования.