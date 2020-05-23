«Принято решение о переходе к следующему этапу послабления карантинных мер в городе Киеве. Это означает, что с сегодняшнего дня с 12:00 в столице начнут работать торговые заведения размером до 1000 кв м, в том числе те, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы. С 12 часов дня возобновит работу в обычном режиме весь общественный наземный транспорт», — заявил Мондриевский на брифинге в субботу.
По его словам, такое решение было принято с учетом показателей заболеваемости: за последние семь дней на 100 тыс. населения заразились менее чем 12 человек, а именно 11,7.
По данным Минздрава, на Украине официально подтверждено 20 580 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 605 человек, 6929 выздоровели. За последние сутки коронавирус диагностировали у 432 человек.