В Киеве с 12:00 23 мая возобновил работу наземный общественный транспорт. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает пресс-служба ведомства

«Принято решение о переходе к следующему этапу послабления карантинных мер в городе Киеве. Это означает, что с сегодняшнего дня с 12:00 в столице начнут работать торговые заведения размером до 1000 кв м, в том числе те, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы. С 12 часов дня возобновит работу в обычном режиме весь общественный наземный транспорт», — заявил Мондриевский на брифинге в субботу.

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По данным Минздрава, на Украине официально подтверждено 20 580 случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 605 человек, 6929 выздоровели. За последние сутки коронавирус диагностировали у 432 человек.