В своей речи на заседании Североатлантического совета Столтенберг, на котором обсуждался выход США из Договора по открытому небу (ДОН), дважды указал на готовность НАТО соблюдать режим контроля над вооружениями.
«Речь идет о политическом решении, которое является продолжением деструктивной линии на развал международных договоренностей в сфере контроля над вооружениями… Это безусловно нанесет удар по системе военной безопасности и стабильности в Европе», — говорится в заявлении российской стороны.
В пятницу, 22 мая, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Чехии, Финляндии и Швеции выразии сожаление в связи с решением США.
Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году, разрешает разведывательные полеты невооруженных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Дональд Трамп заявил о выходе из ДОН 21 мая.