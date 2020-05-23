Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс сохраняет приверженность контролю над вооружениями, не соответствуют действительности. Об этом 23 мая заявило постоянное представительство России при НАТО в Брюсселе

Борис Межуев рассказал, почему США решили выйти из договора по открытому небу © Скриншот из видео Украина.ру

«Речь идет о политическом решении, которое является продолжением деструктивной линии на развал международных договоренностей в сфере контроля над вооружениями… Это безусловно нанесет удар по системе военной безопасности и стабильности в Европе», — говорится в заявлении российской стороны.

В пятницу, 22 мая, министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Чехии, Финляндии и Швеции выразии сожаление в связи с решением США.

Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году, разрешает разведывательные полеты невооруженных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Дональд Трамп заявил о выходе из ДОН 21 мая.