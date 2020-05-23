Степанов озвучил ряд требований Минздрава к детсадам: детям будут измерять температуру на входе, тех, у кого она превышает 37,2, в садик не пустят.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Кроме того, детсады откажутся от мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, твердого мыла и многоразовых полотенец. Мероприятия будут проводиться без зрителей и только в присутствии одной группы.

Информацию же о том, что дети в помещении детсада будут находиться в масках, он назвал слухами.

Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 20 580 случаев заражения коронавирусом, 605 заболевших скончались, 6929 выздоровели.

 