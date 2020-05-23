Степанов озвучил ряд требований Минздрава к детсадам: детям будут измерять температуру на входе, тех, у кого она превышает 37,2, в садик не пустят.
Кроме того, детсады откажутся от мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, твердого мыла и многоразовых полотенец. Мероприятия будут проводиться без зрителей и только в присутствии одной группы.
Информацию же о том, что дети в помещении детсада будут находиться в масках, он назвал слухами.
Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 20 580 случаев заражения коронавирусом, 605 заболевших скончались, 6929 выздоровели.