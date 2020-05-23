В детских садах, которые возобновят работу в ряде регионов с 25 мая, дети будут находиться без масок. Об этом на брифинге в субботу, 23 мая, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Брифинг транслировался на официальной странице Минздрава в Facebook

Степанов озвучил ряд требований Минздрава к детсадам: детям будут измерять температуру на входе, тех, у кого она превышает 37,2, в садик не пустят.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Информацию же о том, что дети в помещении детсада будут находиться в масках, он назвал слухами.

Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 20 580 случаев заражения коронавирусом, 605 заболевших скончались, 6929 выздоровели.