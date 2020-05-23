Опубликовавший скандальную запись переговоров Джо Байдена и Петра Порошенко депутат Андрей Деркач и те, кто работают вместе с ним, рассчитывают получить политические дивиденды в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший депутат Верховной Рады Олег Царев

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