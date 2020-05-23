«Они надеются, что Сороса и его команду окончательно уберут с Украины, будет формироваться новая команда, кто-то должен будет представлять США на подмандатной им территории, и свои дивиденды они тоже получат. Но основная задача этой истории — это удар не только по Байдену», — рассказал собеседник издания.
По его словам, в этой истории также замешаны больше десятка украинских чиновников, которых подозревают в преступлениях против СШ, и целый ряд видных демократов. Причем среди них — основоположники Демократической партии.
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