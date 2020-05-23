«По публичному обвинению прокуратуры Донецкой области Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины — по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.
Суд постановил, что на протяжении 2015-2016 годов 28-летняя жительница Покровска распространяла в социальной сети «Вконтакте» призывы к «совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины».
Кроме того, в 2016 и 2018 годах девушка распространяла в соцсетях призывы к развязыванию военного конфликта в Донбассе.
Суд приговорил ее к лишению свободы, сроком на 3 года и 3 месяца с испытательным сроком на 1 год.