Все страны Евросоюза должны в равной степени получать помощь Европейского фонда восстановления из-за кризиса, вызванного пандемией. Об этом 22 мая заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства

Коронавирус в Европе: Словения и Эстония заявили о победе над эпидемией, европейцы на пляжах, митингах протеста и матчах «Бундеслиги» © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Важно опираться на объективные экономические критерии и создать равные условия для всех государств-членов, чтобы они могли воспользоваться финансовыми возможностями Европейского фонда восстановления»,- заявил президент Литвы.

Литва меньше других европейских стран пострадала от COVID-19, поэтому ее экономике прогнозируют легкий спад. Власти страны продлили карантин до 31 мая. В республике коронавирус диагностировали у 1600 человек.