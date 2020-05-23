В разговоре по видеосвязи со своим словенским коллегой Науседа сказал, что необходмо создать более объемный многолетний бюджет ЕС.
«Важно опираться на объективные экономические критерии и создать равные условия для всех государств-членов, чтобы они могли воспользоваться финансовыми возможностями Европейского фонда восстановления»,- заявил президент Литвы.
Литва меньше других европейских стран пострадала от COVID-19, поэтому ее экономике прогнозируют легкий спад. Власти страны продлили карантин до 31 мая. В республике коронавирус диагностировали у 1600 человек.