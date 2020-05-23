Симптомы коронавируса у Каммингса появились 28-29 марта, вскоре после заражения Джонсона. К родительскому дому советник премьера проехал более 400 км. Отмечается, что 31 марта полиция Дарема получила информацию о его нахождении в городе.
Пресс-служба Даунинг-стрит и полиция не стали комментировать ситуацию. Стоит отметить, что ранее несколько английских политиков были вынуждены уйти в отставку, когда стало известно, что они нарушили режим самоизоляции.
Согласно последним данным, в Великобритании зафиксировано 255,5 тыс. случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 36,4 тыс. пациентов, 1,1 тыс. выздоровели.