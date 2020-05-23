В столице 25 мая возобновляют работу ранее закрытые на карантин детские сады.
«Добрый день, уважаемые родители. Обращаемся к вам с просьбой, еще раз тщательно обдумать посещение детьми заведения. Согласно регламенту и постановлению Минздрава прием детей будет происходить у входа на территорию заведения с измерением температуры. Часы приема: 7.30-8.15 (потом заведение закрывается). Заведение будет работать в закрытом режиме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что детей с температурой выше 37,2 и симптомами ОРВИ пускать в детский сад не будут. Каждые четыре часа в детсаду будет проводиться температурный скрининг. Передавая ребенка воспитателю, родители обязаны надевать маску и перчатки.
Также отныне детям запрещено приносить из дома игрушки и полотенца — дети будут чаще мыть руки и пользоваться одноразовыми салфетками.
Несмотря на то, что кровати и обеденные столы детей будут размещены на определенной дистанции, гулять и играть дети будут вместе, поэтому в детсадах просят по возможности оставлять детей дома, пока эпидемическая ситуация в стране не улучшится.
Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 20 148 случаев заражения COVID-19, 588 скончались, 6585 выздоровели.