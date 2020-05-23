«Для Беларуси Польша и Прибалтика — это своеобразная зона ответственности в рамках союза с Россией. Но у нас линия немножко другая. Мы с ними общаемся напрямую и пытаемся перевести все из военного формата в экономическое сотрудничество. Мы пытаемся втянуть их в китайские и общеевразийские проекты. Поляки же понимают, что это выгодно», — указал эксперт.
Политолог надеется, что после запуска АЭС дешевая электроэнергия пойдет через Польшу в Евросоюз и Прибалтику, поскольку это тоже работает на общий интерес РФ и Беларуси, потому что станция белорусско-российская.
Белоруссия в союзе с Россией играет более региональную и более экономически прагматическую роль, потому что Россия занимается большой геополитикой со столицами Западной Европы и Брюсселем, добавил Дзермант.