Белоруссия пытается заниматься экономической прагматикой и снижать в элитах и обществах Польши и стран Прибалтики градус конфликтности по отношению к Минску и Москве. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Без России нам не защититься от колониальной политики Польши © Facebook, Алексей Дзермант

Политолог надеется, что после запуска АЭС дешевая электроэнергия пойдет через Польшу в Евросоюз и Прибалтику, поскольку это тоже работает на общий интерес РФ и Беларуси, потому что станция белорусско-российская.

Белоруссия в союзе с Россией играет более региональную и более экономически прагматическую роль, потому что Россия занимается большой геополитикой со столицами Западной Европы и Брюсселем, добавил Дзермант.