Белорусский эксперт Дзермант: Без России нам не защититься от колониальной политики Польши
Белорусский эксперт Дзермант: Без России нам не защититься от колониальной политики Польши
© Facebook, Алексей Дзермант
«Для Беларуси Польша и Прибалтика — это своеобразная зона ответственности в рамках союза с Россией. Но у нас линия немножко другая. Мы с ними общаемся напрямую и пытаемся перевести все из военного формата в экономическое сотрудничество. Мы пытаемся втянуть их в китайские и общеевразийские проекты. Поляки же понимают, что это выгодно», — указал эксперт.

Политолог надеется, что после запуска АЭС дешевая электроэнергия пойдет через Польшу в Евросоюз и Прибалтику, поскольку это тоже работает на общий интерес РФ и Беларуси, потому что станция белорусско-российская.

Белоруссия в союзе с Россией играет более региональную и  более экономически прагматическую роль, потому что Россия занимается большой геополитикой со столицами Западной Европы и Брюсселем, добавил Дзермант.

 