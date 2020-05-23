В этой связи эксперт напомнил о заявлениях президента РФ Владимира Путина о процветании в Польше исторического ревизионизма, и о том, как поляки лоббировали принятие в Европарламенте резолюции, приравнивающей Советский Союз и Нацистскую Германию.
«Поэтому для России важно держать связь и сдерживать эти не совсем дружественные польские устремления через прямую коммуникацию с Берлином, Брюсселем и Парижем. Потому что у России и Западной Европы больше возможностей для взаимопонимания», — указал Дзермант.
Белоруссии же, добавил политолог, заниматься экономической прагматикой (которая принесет пользу и Минску, и Москве), и снижать в элитах и обществах этих стран градус конфликтности по отношению к Союзному государству.