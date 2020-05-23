Для России какое-то умиротворение с Польшей сейчас невозможно. Тем более к традиционным политическим сейчас добавляются исторические войны. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Без России нам не защититься от колониальной политики Польши © Facebook, Алексей Дзермант

«Поэтому для России важно держать связь и сдерживать эти не совсем дружественные польские устремления через прямую коммуникацию с Берлином, Брюсселем и Парижем. Потому что у России и Западной Европы больше возможностей для взаимопонимания», — указал Дзермант.

Белоруссии же, добавил политолог, заниматься экономической прагматикой (которая принесет пользу и Минску, и Москве), и снижать в элитах и обществах этих стран градус конфликтности по отношению к Союзному государству.