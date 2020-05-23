«Умный игрок вроде Китая никогда не определится, а будет пользоваться преимуществом и с той, и с другой стороны. Противостояние Москвы и США привело к серьёзному усилению Китая. Китай воспользовался этой ситуацией, и соблюдая санкции США, и получая голубое топливо по выгодным ценам от Москвы. Китай от этого выиграл, и Москва должна сделать то же самое», — считает эксперт.
По его мнению, Россия должна поддержать Поднебесную, которая покупает ее энергоносители и ценную металлургию, потому что иначе Китай попадет под серьезные санкции, что так же отразиться на национальной экономике.
С другой стороны, отметил Абзалов, Вашингтону в ближайшее время потребуется больше внешней поддержки, и Москва может включиться в ряд совместных проектов взамен на более адекватную политику США по той же Украине или Сирии.
У России раскрывается пространство для маневра, впервые за долгое время бьют не её, а кого-то рядом, и задача Москвы заключается в том, чтобы воспользоваться этой ситуацией и усилить свои политические, экономические и иные позиции, добавил политолог.