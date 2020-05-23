С учетом того, что основным событием нового политического сезона будет противостояние между США и Китаем, Москве вроде бы нужно определяться с тем, чью сторону занять. Но проводить такого рода политику нецелесообразно. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Абзалов: После пандемии мир изменится так же, как он изменился после 11 сентября © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его мнению, Россия должна поддержать Поднебесную, которая покупает ее энергоносители и ценную металлургию, потому что иначе Китай попадет под серьезные санкции, что так же отразиться на национальной экономике.

С другой стороны, отметил Абзалов, Вашингтону в ближайшее время потребуется больше внешней поддержки, и Москва может включиться в ряд совместных проектов взамен на более адекватную политику США по той же Украине или Сирии.

У России раскрывается пространство для маневра, впервые за долгое время бьют не её, а кого-то рядом, и задача Москвы заключается в том, чтобы воспользоваться этой ситуацией и усилить свои политические, экономические и иные позиции, добавил политолог.