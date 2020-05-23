В польской политике присутствует славянофильские и антинемецкие настроения, но эта линия не может существовать без поддержки извне. Об этом рассказал главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Дзермант: Без России нам не защититься от колониальной политики Польши © Facebook, Алексей Дзермант

По его мнению, сейчас в Польше доминирование более-менее нейтральной славянофильской линии невозможно, так как ее элиты сделали свой выбор, вписались в евро-атлантический мир, и у них тесные связи в Вашингтоне и в Брюсселе.

Дзермант при этом пояснил, что сегодня Варшава в своей внешней политике вновь исповедует экспансию на Восток и активный польский империализм, для чего Польша сейчас активно использует ресурсы Евросоюза и США.

Линия о том, чтобы Польша была не катализатором конфликта, а занимала миролюбивую позицию, в сегодняшних элитах и обществе не представлена, пожалуй, никем, а социалистические и левые партии не могут пока завоевать поддержку избирателей, добавил политолог.