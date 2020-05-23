«Например, после 1945 года славянофильская линия опиралась на поддержку СССР. Она была, но вопрос в том, как к ней относились поляки. Возможно, для них это было признаком и временем несамостоятельности, и они стремились из соцлагеря уйти. Но тем не менее такая линия есть», — указал эксперт.
По его мнению, сейчас в Польше доминирование более-менее нейтральной славянофильской линии невозможно, так как ее элиты сделали свой выбор, вписались в евро-атлантический мир, и у них тесные связи в Вашингтоне и в Брюсселе.
Дзермант при этом пояснил, что сегодня Варшава в своей внешней политике вновь исповедует экспансию на Восток и активный польский империализм, для чего Польша сейчас активно использует ресурсы Евросоюза и США.
Линия о том, чтобы Польша была не катализатором конфликта, а занимала миролюбивую позицию, в сегодняшних элитах и обществе не представлена, пожалуй, никем, а социалистические и левые партии не могут пока завоевать поддержку избирателей, добавил политолог.