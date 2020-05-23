Недавно президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских музеев, в том числе Эрмитажа и Государственного музе имени Пушкина.
«Что касается пика запрещенки, если можно его так назвать, то он стал еще более абсурдным. Туда попал контент Эрмитажа, контент Музея Пушкина, это очень смешно, горько и обидно. Даже при Порошенко такие ресурсы в список запрещенки не вносили», — рассказала собеседница издания.
Нападки и травля СМИ, которые не придерживаются официальной позиции продлжаются и звучат из уст самого президента. В целом можно сказать, что Владимир Зеленский - это Порошенко №2, с еще большей склонностью к диктатуре и цензуре, добавила Елена Бондаренко.
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