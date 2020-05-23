Даже при президенте Петре Порошенко под запрет на Украине не попадали сокровищницы российских музеев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала общественный деятель Елена Бондаренко

Елена Бондаренко: Американским проектам типа StopFake надо противопоставить альтернативу © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских музеев, в том числе Эрмитажа и Государственного музе имени Пушкина.

«Что касается пика запрещенки, если можно его так назвать, то он стал еще более абсурдным. Туда попал контент Эрмитажа, контент Музея Пушкина, это очень смешно, горько и обидно. Даже при Порошенко такие ресурсы в список запрещенки не вносили», — рассказала собеседница издания.

Нападки и травля СМИ, которые не придерживаются официальной позиции продлжаются и звучат из уст самого президента. В целом можно сказать, что Владимир Зеленский - это Порошенко №2, с еще большей склонностью к диктатуре и цензуре, добавила Елена Бондаренко.

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