Развитые страны уже пытаются реализовать эту схему, рассказал политолог Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

«По поводу того, как выбираться из кризиса, уже прописан рецепт и многие страны его пытаются применять: потратить как можно больше как можно быстрее», — сказал эксперт.

Павел Рудяков: Глобальная война продолжается десятилетиями, но она не остановит кризис © РИА Новости, Нина Зотина

Точно так же экономически развитые страны, а также Европейский союз как международная организация принимают программы для поддержания промышленности, экономики.

Они «закачивают» средства, которые будут быстро потрачены на поддержание экономической активности, в том числе на нужды потребителей.