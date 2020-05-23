«По поводу того, как выбираться из кризиса, уже прописан рецепт и многие страны его пытаются применять: потратить как можно больше как можно быстрее», — сказал эксперт.
Поэтому развитые страны, у которых есть хотя бы минимальная возможность, готовы закачивать деньги в свои национальные экономики, добавил он.
Точно так же экономически развитые страны, а также Европейский союз как международная организация принимают программы для поддержания промышленности, экономики.
Они «закачивают» средства, которые будут быстро потрачены на поддержание экономической активности, в том числе на нужды потребителей.