По его словам, кризис как таковой еще не начался: он на пороге, но не проявился в полной мере.
«Если смотреть на все это с нашей небольшой украинской колоколенки, то пока что еще только идут заявления отдельные из разных сторон о том, что тут пострадал сегмент экономики, там что-то случилось — но пока что с точки зрения рядового обывателя, обычного гражданина это еще не очень заметно», — отметил эксперт.
В частности в такой важной социальной сфере как выплаты из бюджета, зарплаты, пенсии может случиться коллапс, считает он.
«Пока что все это платится, но понятно, что долго это продолжаться не может, потому что экономика ослаблена, если не упала на колени», — заключил он.
Рудяков добавил, что нынешнее положение дел «еще не конец истории, она продолжается, еще будут экономические и социальные последствия».