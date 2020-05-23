Экономический кризис на Украине может привести к остановке выплаты пенсий и других социальных пособий, рассказал политолог Павел Рудяков изданию Украина.ру

По его словам, кризис как таковой еще не начался: он на пороге, но не проявился в полной мере.

«Если смотреть на все это с нашей небольшой украинской колоколенки, то пока что еще только идут заявления отдельные из разных сторон о том, что тут пострадал сегмент экономики, там что-то случилось — но пока что с точки зрения рядового обывателя, обычного гражданина это еще не очень заметно», — отметил эксперт.

Павел Рудяков: Глобальная война продолжается десятилетиями, но она не остановит кризис © РИА Новости, Нина Зотина

«Пока что все это платится, но понятно, что долго это продолжаться не может, потому что экономика ослаблена, если не упала на колени», — заключил он.

Рудяков добавил, что нынешнее положение дел «еще не конец истории, она продолжается, еще будут экономические и социальные последствия».