После окончания пандемии коронавируса мир будет меняться по двум направлениям, рассказал политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

«У меня такое ощущение, что процесс будет двойной. С одной стороны, будет идти процесс фрагментации, «окукливания», собирания своих предприятий у себя на территории…С другой стороны, будет переформатироваться глобалистский тренд», — сказал эксперт.

По его мнению, многие страны попытаются не допустить повторения такой катастрофической ситуации, когда более чем 90% антибиотиков и прочих лекарственных составляющих производят в Китае и Индии, и будут возвращать предприятия или создавать новые.

Михаил Погребинский: Украина после коронавируса продолжит свое медленное движение к пропасти © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кроме того, ряд международных организаций будет реформирован, как например ВОЗ, показавшая свою неэффективность в борьбе с коронавирусом.

Могут быть изменены функции Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития. Гораздо меньшее значение будут приобретать различные союзы — союзные отношения могут быть и пересмотрены.