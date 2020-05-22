Досудебное следствие в отношении предполагаемых исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета завершено. Об этом адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Тарас Безпалый сообщил «Украинской правде» 22 мая

Величие арийской расы ни при чем. Подозреваемым в убийстве Шеремета изменили подозрение © Facebook Андрей Антоненко Андрею Антоненко и Яне Дугарь следствие изменило подозрение, поскольку в деле появились новые фигуранты.

«Сейчас сообщают о завершении досудебного расследования. Сегодня вынесли постановление. Материалы в отношении Кузьменко, Антоненко, Дугарь выделили в новое производство и сразу объявили о завершении досудебного расследования», — рассказал Беспалый.

Адвокат Дугарь также подтвердил, что в ближайшее время им должны сообщить о завершении расследования.

Кроме того, 22 мая не состоялось судебное заседание относительно меры пресечения Кузьменко. Защита просила отменить арест, однако суд перенесли на 27 мая из-за того, что не явились прокуроры и не была доставлена подозреваемая.