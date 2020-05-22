Ранее стало известно, что подозреваемым в убийстве Шеремета Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь следствие изменило подозрение, поскольку в деле появились новые фигуранты.
«Сейчас сообщают о завершении досудебного расследования. Сегодня вынесли постановление. Материалы в отношении Кузьменко, Антоненко, Дугарь выделили в новое производство и сразу объявили о завершении досудебного расследования», — рассказал Беспалый.
Адвокат Дугарь также подтвердил, что в ближайшее время им должны сообщить о завершении расследования.
Кроме того, 22 мая не состоялось судебное заседание относительно меры пресечения Кузьменко. Защита просила отменить арест, однако суд перенесли на 27 мая из-за того, что не явились прокуроры и не была доставлена подозреваемая.