Украина должна восстановить импорт электроэнергии из России и Белоруссии после пандемии коронавируса. Об этом глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк сказал в интервью «Бизнес Цензору» 22 мая

Дорогая электроэнергия и дешевый труд. Что ждет украинцев в мае © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы смотрим на импорт как на элемент конкурентной среды. Мера по его ограничению была вызвана исключительно кризисом в связи с пандемией COVID-19… После преодоления кризиса я считаю необходимым разрешать импорт для обеспечения конкуренции», — заявил Тарасюк.

Ранее крупнейший частный инвестор в энергетику Украины, компания ДТЭК заявила, что из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии снизилась востребованность украинской электроэнергии, из-за чего упал объем потребления угля на украинских станциях. ДТЭК сообщила, что на складах ТЭС и шахт скопилось около 2,9 миллиона тонн невостребованного угля.

В компании также отметили, что из-за «системного кризиса в энергетической отрасли» в стране остановлен ряд угледобывающих шахт, а тысячи работников угледобывающей сферы находятся в простое.

На этом фоне Украина с 1 мая ввела спецпошлины в размере 65% на импорт угля из РФ для защиты внутреннего рынка.

По данным украинского Госстата, доля РФ в поставках каменного угля и антрацита на Украину в прошлом году превышала 58%. Всего Украина импортировала угля на $2,8 миллиарда долларов.