Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер предложил изменить условия приема в НАТО стран бывшего СССР, чтобы территориальные конфликты не служили препятствием для их членства в Альянсе, передает «Интерфакс-Украина» 22 мая

После пандемии НАТО и ЕС будут расширяться. Но к Украине это не относится — европейский эксперт © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

«А члены Альянса не имеют особого желания принимать в свои ряды страны, в которых есть территории, оккупированные Россией, поскольку, согласно пятой статье (статья 5 Устава НАТО говорит о том, что нападение на любую страну НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Альянс — ред.), это автоматически означало бы необходимость воевать с Россией и отвоевывать эти территории силой», — сказал Волкер.

Поэтому он предложил изменить правила вступления в НАТО для ряда государств, чтобы пятая статья не касалась «оккупированных территорий». Члены НАТО обязались бы не применять силу, чтобы их вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию.

В 2014 году, после госпереворота на Украине, часть Донецкой и Луганской областей объявили независимость от Киева, образовав Донецкую и Луганскую Народные Республики. Впоследствии власти Украины начали против ЛДНР военную операцию. Москва неоднократно заявляла, что не является участницей этого конфликта.

Что касается Грузии, то она разорвала с Россией дипломатические отношения после того, как в 2008 году Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Приднестровье же, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.