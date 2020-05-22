Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас и глава МВД Эстонии Март Хельме призвали отказаться от использования «рабского труда» украинцев при сборе клубники и других сельхозработах. Министр заявил об этом на пресс-конференции правительства в Таллине, а спикер написал на своей странице в Facebook 22 мая

Пристайко похвастался, что страны ЕС нуждаются в десятках тысяч украинских заробитчан © пресс-служба президента Украины

«Мы не можем строить эстонское государство на украинской рабочей силе. Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев. Не можем без них строить, собирать клубнику. Скоро не сможем без украинцев издавать газеты и делать телевизионные программы. Так не должно быть», — заявил Хельме.

По его словам, при таком подходе к приезжим работникам через десять лет число украинцев в Эстонии будет равняться количеству населения Таллина, а к фирмам в сельском хозяйстве и строительстве, которые больше всего недовольны нехваткой иностранных рабочих рук, возникает много вопросов по части уплаты налогов, налоговых махинаций, зарплат в конвертах. Правительство намерено ужесточить контроль над их деятельностью.

Пыллуаас также не согласен с мнением, что без иностранных сезонных рабочих большая часть урожая в Эстонии останется несобранной.

«Как эстонцам удавалось собирать клубнику несколько лет назад, когда еще не было украинцев? Очень хорошо удавалось. Великолепно! Однако сегодня они настолько беспомощны и некомпетентны, что не могут ни с чем справиться и единственным выходом для них является иностранная рабочая сила. Неправда! Культивация такой лжи и разжигание истерии крайне безответственны. Особенно во время сегодняшнего кризиса, когда у нас 50 тысяч безработных, и их число растет», — написал он.

Спикер отметил, что поднявшие шум вокруг украинских рабочих должны признать, «что время бизнес-модели, построенной на дешевом рабском труде, прошло».

Стоит отметить, что и Хельме, и Пыллуаас являются членами националистической консервативной народной партии (EKRE).