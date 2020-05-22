Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов в ходе поездки в Одесскую область пообещал усилить контразведывательную работу в этом регионе, так как там якобы происходят попытки дестабилизировать ситуацию из вне. Его слова 22 мая приводит сайт спецслужбы

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