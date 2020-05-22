«Одесская область — самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и впредь», — сказал Баканов.
Он добавил, что контрразведка СБУ должна действовать в этом регионе «на самом высоком уровне».
В обоснование этого он привел «отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года».