Глава СБУ Баканов нарушил закон и сохранил бизнес в Испании – СМИ
Глава СБУ Баканов нарушил закон и сохранил бизнес в Испании – СМИ
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
«Одесская область — самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и впредь», — сказал Баканов. 

Он добавил, что контрразведка СБУ должна действовать в этом регионе «на самом высоком уровне». 

В обоснование этого он привел «отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года». 