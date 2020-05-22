Звезда ММА из Белоруссии Андрей Орловский решил «поджарить» коронавирус с помощью огнемета. Соответствующее фото и видео он опубликовал 21 мая в своем Instagram

«Это игра недалёких умов»: боец Олейник, сменивший украинское гражданство на российское, об отказе Украины транслировать его бой © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Если любимая жена купит эту игрушку, тогда я смогу поджарить COVID-19», — написал спортсмен, добавив, что это также хорошее средство для соблюдения социального дистанцирования.

UFC — одна из немногих спортивных организаций, которая проводит свои турниры во время пандемии коронавируса. Бои проходят в Соединенных Штатах без зрителей и с соблюдением всех норм безопасности. Свой последний бой тяжеловес Орловский провел на турнире UFC Fight Night 171, который состоялся 14 мая. В нем он одержал победу над представителем Бразилии Фелипе Линсем.