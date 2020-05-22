В данный момент Орловский находится в США, где выступает в самом престижном промоушене по смешанным единоборствам — UFC.
«Если любимая жена купит эту игрушку, тогда я смогу поджарить COVID-19», — написал спортсмен, добавив, что это также хорошее средство для соблюдения социального дистанцирования.
UFC — одна из немногих спортивных организаций, которая проводит свои турниры во время пандемии коронавируса. Бои проходят в Соединенных Штатах без зрителей и с соблюдением всех норм безопасности. Свой последний бой тяжеловес Орловский провел на турнире UFC Fight Night 171, который состоялся 14 мая. В нем он одержал победу над представителем Бразилии Фелипе Линсем.
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@americantopteam I am ready to burn #covid19))) Sorry guys for my friend Ace, for he’s hysterical 😂 laugh…)) and I know what I’m going to ask #mybeautifulwife @milana_arlovskaya to buy me for her #birthday)))) BTW it’s great device to keep #socialdistancing Если #любимаяжена купит эту игрушку, тогда я смогу поджарить #ковид19….))) #AndreiArlovski #OriginalPitBull #OG #mma #ufc #АндрейОрловский #АндрейПитбульОрловский