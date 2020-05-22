Из травматического оружия ранили прокурора Криворожской местной прокуратуры Алексея Пипку, который находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом 22 мая «Первому Городскому» стало известно из собственных источников

Кровавая рыбалка. Семь человек стали жертвами стрельбы в Житомирской области © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«К месту гуляний также приехала знакомая девушка прокурора, которая и спустила всю обойму травматического пистолета в область живота Алексея Пипки. Причина происшествия пока неизвестна», — говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В Криворожском отделе полиции подтвердили информацию о происшествии. Подозреваемая задержана. Открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 «Покушение на убийство». Продолжаются следственные действия.