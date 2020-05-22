Мексиканские кактусы или украинская свекла. Соратница Зеленского вновь удивила своим стилем одежды

«Заехала в "Этнодом". Не удержалась. Перемеряла несколько платьев. Остановилась на этом. К этому платью моя розовая масочка в дырку не подойдет, конечно. Нужна бежевая, или зеленая, с бубончиками. Спасибо пиарщикам-процентщикам. Об "Этнодоме" я раньше не слышала», — написала она.
При этом подписчики Богуцкой в очередной раз раскритиковали ее внешний вид.
«Узор мне напоминает формы мексиканских кактусов и ассоциируются с текилой», «Это не мексиканские кактусы, это украинская сахарная свекла», «Прикольная индейско-иудейская эклектика», «Не обижайтесь, но платье несколько странное. Похоже на национальный костюм каких-то северных народов с мексиканскими кактусами», «Не,ну а чё — "мачу-пикчу" рулит! Надо брать, заодно поддержать отечественного производителя», — написали пользователи.