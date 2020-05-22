Мексиканские кактусы или украинская свекла. Соратница Зеленского вновь удивила своим стилем одежды

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Лиза Богуцкая, которая ранее пришла в парламент в дырявой маске, обнародовала 22 мая в своем Facebook фотографию в вышитом платье от украинского бренда, от которого начали отказываться клиенты за пиар с помощью президента и первой леди Владимира и Елены Зеленских

«Не авоська и не сексуальный атрибут»: депутат Рады оправдалась за необычную маску © Facebook Лиза Богуцкая При этом подписчики Богуцкой в очередной раз раскритиковали ее внешний вид. «Узор мне напоминает формы мексиканских кактусов и ассоциируются с текилой», «Это не мексиканские кактусы, это украинская сахарная свекла», «Прикольная индейско-иудейская эклектика», «Не обижайтесь, но платье несколько странное. Похоже на национальный костюм каких-то северных народов с мексиканскими кактусами», «Не,ну а чё — "мачу-пикчу" рулит! Надо брать, заодно поддержать отечественного производителя», — написали пользователи.