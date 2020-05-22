Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, который ослабил карантин без решения правительства, и был раскритикован за это президентом Владимиром Зеленским, рассказал, как изменилась его жизнь. Об этом 22 мая сообщает местно издание «Вычерпно»

Мэр Черкасс Бондаренко готовится засудить Зеленского © Facebook, Анатолій Бондаренко

«Все дела, которые против меня возбуждали, быстро разваливались, кроме политического пиара от них ничего не было. Для меня эта цифра неизвестна… Теперь я хожу постоянно с охраной. Эта охрана не с моей стороны, я ее даже не вижу, потому что это работники СБУ, так называемого отдела сопровождения», — заявил он.