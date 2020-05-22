Мэр прокомментировал ситуацию с 19-ю уголовными делами против него, о которых говорил Зеленский. По его словам, несколько недель около восьми представителей центрального управления находились в городе, чтобы составить президенту справку о 19 уголовных делах.
«Все дела, которые против меня возбуждали, быстро разваливались, кроме политического пиара от них ничего не было. Для меня эта цифра неизвестна… Теперь я хожу постоянно с охраной. Эта охрана не с моей стороны, я ее даже не вижу, потому что это работники СБУ, так называемого отдела сопровождения», — заявил он.